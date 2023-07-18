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С 18 июля отключат горячую воду на 21 улице Рязани

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Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача ГВС:

— с 18 по 29 июля по следующим адресам:

— ул. Кальная, д. 11 (д/сад № 26), д. 17 (школа № 73), д. 15;

— ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад № 36), д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25;

— ул. Есенина, д. 1б;

— ул. Касимовское шоссе, д. 13;

— ул. Новая, д. 68/22, д. 84;

— площадь Попова, д. 6/6;

— ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;

— ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27;

— ул. Электрозаводская, д. 51;

— ул. Фирсова, д. 29;

— ул. Совхозная, д. 6;

— с 18 по 31 июля по следующим адресам:

— ул. Березовая, д. 1и (д/сад № 43), д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1л, д. 1 м, д. 1н, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12;

— ул. Щорса, д. 33а (д/сад № 116), д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 5, д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2;

— ул. Гоголя, д. 37 корп. 1 (д/сад № 136), д. 29, д. 31, д. 33, д. 33 корп. 1, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 35 корп. 3, д. 37, д. 39, д. 43/26, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2;

— ул. Черновицкая, д. 25а (д/сад № 143), д. 32а (д/сад № 145), д. 23а (школа № 64), д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3;

— ул. Нахимова, д. 1 (школа № 57), д. 3, д. 3 корп. 1, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68;

— ул. Корнилова, д. 2б;

— ул. Котовского, д. 1/3;

— ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46 (Рязанский многопрофильный колледж), д. 46 корп. 1;

— ул. Мусоргского, д. 67 (Рязанский многопрофильный колледж), д. 66, д. 68 корп. 1, д. 68 корп. 2;

— ул. Ушакова, д. 2б.

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