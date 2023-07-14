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С 17 июля расписание нескольких рязанских электричек изменится

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Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 17 июля на период ремонтно-путевых работ на нескольких участках МЖД в Рязанской и Московской областях.

Так, в Рязанской области работы будут проводиться на двух перегонах Рыбное – Блок-пост 204 км (17 июля с 9:00 до 12:00) и Ряжск-1 – Кораблино (17-18, 20-21 и 24 июля с 11:00 до 13:30). В связи с этим в указанные дни пригородный поезд №6305 Ряжск -1 – Рязань-2 будет отправляться и прибывать на 47 минут позже обычного расписания.

В Московской области на перегоне Бронницы – Виноградово (с 17 июля по 4 августа в будние дни с 9:20 до 17: 20) железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту 1 главного пути: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути. Всего планируется уложить 5,7 км бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в в связи с этим внесены корректировки в расписание поездов, курсирующих между станциями Рязань-1,Рязань-2, Рыбное, Голутвин и Москва-пассажирская-Казанская. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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