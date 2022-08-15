С 15 августа на восьми рязанских улицах отключат горячую воду

Под отключение попадут жилые дома, больница, дворец культуры, детские сады и школа. Об этом сообщает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани.

С 15 по 21 августа горячего водоснабжения не будет по адресам:

ул. Медицинская, д. 9 к. 4 (больница №5);

ул. Октябрьская, д. 8 к. 1 (д/сад №13), д. 5 (ДК «Приокский»);

ул. Энгельса, д. 4а (д/сад №89), д. 22;

ул. Станкозаводская, д. 2 к. 2 (д/сад №104), д. 14 к. 1;

ул. Карла Маркса, д. 4 к. 1 (школа №46), д. 3 к. 2;

ул. Магистральная, д. 2/1;

ул. Молодцова, д. 11 к. 2;

ул. Октябрьский городок, д. 44, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49.

Как сообщает администрация Рязани, отключения связаны с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.