С 12 января в Рязани поменялся путь следования двух маршруток

С 12 января в Рязани две маршрутки начали ездить по-новому. Об этом напомнила пресс-служба мэрии.

Автобусы № 82М2 от Октябрьского городка теперь будут ездить по улицам Чкалова, Высоковольтной, Дзержинского, Татарской (Горбатый мост), Маяковского, Есенина, Касимовскому шоссе, Большой, до микрорайона ДПР-1.

На этих маршрутках можно будет добраться до Центрального рынка.

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Автобусы № 49М2 теперь будут проезжать мимо вокзала Рязань-1. После «Дома художника» они будут поворачивать на улицу Вокзальную, не заезжая на площадь Победы. В обратном направлении также едут мимо вокзала.

— Изменения внесены в целях улучшения транспортного обслуживания вокзала Рязань-1, — говорится в сообщении администрации Рязани.

В то же время анонсировавшиеся ранее изменения маршрутов № 33М2, 65М2, 88М2 с января внесены не будут.