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Суббота, 10 апреля, 2021
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С 12 апреля на 10 рязанских улицах отключат горячую воду

Елена Лобанова

С понедельника, 12 апреля, в ряде рязанских домов вновь отключат горячую воду. Ограничение продлится до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение горячей воды необходимо для профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

Так, с 12 по 16 апреля отключение коснется следующих адресов:

  • Улица Березовая, дома № 1и (д/сад №43), 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1м, 1н;
  • Улица Вознесенская, дом № 10;
  • Улица Грибоедова, дома № 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
  • Улица Дзержинского, дома № 59 корп. 2, 59 корп. 3;
  • Улица Маяковского, дом № 36;
  • Улица Свободы, дом № 81;
  • Улица Фрунзе, дом № 25;
  • Улица Фурманова, дом № 2/4, д. 54б;
  • Улица Шевченко, дом № 95.

С 12 по 17 апреля горячей воды не будет в домах № 13, 13к1, 7 по улице Бронная.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

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