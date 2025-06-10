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Новости России

С 10 июня новые правила для иностранцев: кто рискует остаться без документов и попасть под депортацию?

Алексей Самохин

Сегодня, 10 июня, наступил «час Х» для тысяч иностранных граждан, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно в этот день истекает срок, установленный Указом Президента № 159 от 20 марта 2025 года, для прохождения обязательного медицинского освидетельствования и подачи соответствующих документов в территориальные органы МВД. Те, кто прибыл не по работе и находится в новых регионах более 90 дней, а также некоторые категории трудовых мигрантов, могут столкнуться с серьезными последствиями. «Парламентская газета» выяснила, что будет с теми, кто проигнорирует новые требования.

Что нужно успеть до 10 июня: «Медицинский паспорт» и легализация

Ключевое требование Указа № 159, вступившее в силу для многих иностранных граждан именно сегодня, — это прохождение медицинского освидетельствования. Речь идет о тех, кто прибыл в новые регионы до 20 марта 2025 года не с целью трудовой деятельности и находится там более 90 дней, а также о некоторых трудовых мигрантах, которые еще не прошли эту процедуру. До конца дня 10 июня они обязаны предоставить подтверждение отсутствия опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, а также фактов употребления наркотических и психотропных веществ. Это не просто формальность, а серьезный шаг к легализации пребывания на территории России.

Помимо медицинского аспекта, указ внес важные изменения для граждан Украины. Для них отменяется бессрочное пребывание и работа без патента. До 10 сентября 2025 года им необходимо урегулировать свой правовой статус, обратившись в отдел полиции, либо самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации. В то же время, для всех иностранцев в новых регионах продлен упрощенный порядок трудовой деятельности: для работы не нужны патенты и разрешения, если пройдены дактилоскопическая регистрация, фотографирование и медицинское освидетельствование. Это своего рода «пряник» для тех, кто соблюдает правила.

Цена промедления: Штрафы, аннулирование документов и депортация

Несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования и непредоставление необходимых документов чревато крайне неприятными последствиями. Как сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, нарушителей ждет административная ответственность. Это, в первую очередь, штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Но это еще не самое страшное.

Куда более серьезные последствия – это аннулирование всех разрешений на работу, временное проживание, патентов и даже видов на жительство. То есть, фактически, человек может лишиться легального статуса пребывания в России. Кроме того, срок пребывания в стране может быть сокращен, а в отдельных, наиболее серьезных случаях, не исключено и принудительное выдворение за пределы Российской Федерации. Стоит отметить, что тенденция к ужесточению миграционной политики налицо: Федеральная служба судебных приставов ранее сообщала, что в 2024 году из России было принудительно выдворено свыше 80 тысяч мигрантов, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. И, судя по всему, эти цифры будут только расти.

Почему это важно: Безопасность и порядок

Введение столь строгих требований по медицинскому освидетельствованию и регистрации иностранных граждан в новых регионах – это не просто бюрократия. Это, прежде всего, вопрос безопасности и порядка. В условиях притока большого количества людей, в том числе из зон боевых действий, контроль за состоянием здоровья и правовым статусом становится критически важным.

С одной стороны, это позволяет выявлять и предотвращать распространение опасных инфекционных заболеваний, защищая здоровье населения. С другой – помогает властям иметь четкое представление о количестве и категории пребывающих лиц, что способствует более эффективному управлению миграционными процессами. Это также создает более прозрачные и предсказуемые условия для самих мигрантов, которые теперь четко знают свои права и обязанности. Те, кто своевременно выполняет все требования, могут рассчитывать на легальное и беспроблемное пребывание и работу. А для тех, кто игнорирует правила, двери могут оказаться закрытыми – и речь идет не только о штрафах, но и о полной потере возможности находиться на территории России.

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