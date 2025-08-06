С 1 сентября в России изменится список противопоказаний для водителей

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновлённый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», пишет РБК.

Обновлённый перечень приведён в соответствие с новой редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10).

В частности, в список включены «общие расстройства психологического развития» — такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Ранее перечень состоял из четырёх основных категорий:

психические расстройства;

расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ;

расстройства нервной системы;

заболевания глаз.

Из четвёртой категории исключён термин «ахроматопсия» — его заменили на более широкое понятие «аномалии цветового зрения».

Для справки: ахроматопсия — это редкое наследственное заболевание, при котором цветовое восприятие отсутствует или сильно нарушено. Люди с этим нарушением видят мир преимущественно в чёрно-белых или серых тонах.