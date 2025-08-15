С 1 сентября в России изменится порядок расчёта отпускных и пособий

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных, которые заменят действующий с 2007 года порядок. Изменения закреплены в постановлении № 540 и касаются учёта премий, доплат, надбавок и повышения зарплат. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.

Главное, что изменится

В расчёт среднего заработка включаются все премии и поощрения , предусмотренные системой оплаты труда.



, предусмотренные системой оплаты труда. Больше нет требования привязывать выплаты к окладу или тарифной ставке — учитываются любые доплаты и надбавки.



или тарифной ставке — учитываются любые доплаты и надбавки. При повышении окладов во всей компании или в подразделении средний заработок пересчитывается с учётом повышения.



Как теперь учитываются премии

Ежемесячные премии за расчётный период — не более одной выплаты за показатель за каждый месяц.



за расчётный период — не более одной выплаты за показатель за каждый месяц. Квартальные и другие премии за период более месяца, но не превышающий расчётный, включаются полностью. Если срок превышает расчётный период — учитывается месячная часть.



за период более месяца, но не превышающий расчётный, включаются полностью. Если срок превышает расчётный период — учитывается месячная часть. Годовые и единовременные вознаграждения (например, за выслугу лет) включаются полностью.



(например, за выслугу лет) включаются полностью. При неполной отработке периода выплаты учитываются пропорционально времени, кроме премий за фактически отработанное время.



Как было раньше

По постановлению № 922 (с 24 декабря 2007 года) учитывались премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, но часть фиксированных выплат и бонусов в расчёт не включалась.

Учет повышения зарплаты

Индексация среднего заработка применяется, если повышение коснулось:

всей компании,



филиала в другом регионе,



обособленного подразделения,



представительства.



Новый порядок чётко определяет, какие выплаты индексировать, что должно снизить количество споров при проверках.

Если отпуск начинается до 1 сентября, переносить его не нужно: отпускные будут рассчитаны по правилам, действующим на момент начала отпуска.

Как это повлияет на суммы