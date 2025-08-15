С 1 сентября в России изменится порядок расчёта отпускных и пособий

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных, которые заменят действующий с 2007 года порядок. Изменения закреплены в постановлении № 540 и касаются учёта премий, доплат, надбавок и повышения зарплат. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.
Главное, что изменится
- В расчёт среднего заработка включаются все премии и поощрения, предусмотренные системой оплаты труда.
- Больше нет требования привязывать выплаты к окладу или тарифной ставке — учитываются любые доплаты и надбавки.
- При повышении окладов во всей компании или в подразделении средний заработок пересчитывается с учётом повышения.
Как теперь учитываются премии
- Ежемесячные премии за расчётный период — не более одной выплаты за показатель за каждый месяц.
- Квартальные и другие премии за период более месяца, но не превышающий расчётный, включаются полностью. Если срок превышает расчётный период — учитывается месячная часть.
- Годовые и единовременные вознаграждения (например, за выслугу лет) включаются полностью.
- При неполной отработке периода выплаты учитываются пропорционально времени, кроме премий за фактически отработанное время.
Как было раньше
По постановлению № 922 (с 24 декабря 2007 года) учитывались премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, но часть фиксированных выплат и бонусов в расчёт не включалась.
Учет повышения зарплаты
Индексация среднего заработка применяется, если повышение коснулось:
- всей компании,
- филиала в другом регионе,
- обособленного подразделения,
- представительства.
Новый порядок чётко определяет, какие выплаты индексировать, что должно снизить количество споров при проверках.
Если отпуск начинается до 1 сентября, переносить его не нужно: отпускные будут рассчитаны по правилам, действующим на момент начала отпуска.
Как это повлияет на суммы
- У большинства работников отпускные вырастут, особенно если ранее не учитывались квартальные или годовые премии.
- Если все выплаты уже входили в расчёт и повышения не было, сумма останется прежней.