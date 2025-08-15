Пятница, 15 августа, 2025
Общество

С 1 сентября в России изменится порядок расчёта отпускных и пособий

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта отпускных, которые заменят действующий с 2007 года порядок. Изменения закреплены в постановлении № 540 и касаются учёта премий, доплат, надбавок и повышения зарплат. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.

Главное, что изменится

  • В расчёт среднего заработка включаются все премии и поощрения, предусмотренные системой оплаты труда.
  • Больше нет требования привязывать выплаты к окладу или тарифной ставке — учитываются любые доплаты и надбавки.
  • При повышении окладов во всей компании или в подразделении средний заработок пересчитывается с учётом повышения.

Как теперь учитываются премии

  • Ежемесячные премии за расчётный период — не более одной выплаты за показатель за каждый месяц.
  • Квартальные и другие премии за период более месяца, но не превышающий расчётный, включаются полностью. Если срок превышает расчётный период — учитывается месячная часть.
  • Годовые и единовременные вознаграждения (например, за выслугу лет) включаются полностью.
  • При неполной отработке периода выплаты учитываются пропорционально времени, кроме премий за фактически отработанное время.

Как было раньше

По постановлению № 922 (с 24 декабря 2007 года) учитывались премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, но часть фиксированных выплат и бонусов в расчёт не включалась.

Учет повышения зарплаты

Индексация среднего заработка применяется, если повышение коснулось:

  • всей компании,
  • филиала в другом регионе,
  • обособленного подразделения,
  • представительства.

Новый порядок чётко определяет, какие выплаты индексировать, что должно снизить количество споров при проверках.

Если отпуск начинается до 1 сентября, переносить его не нужно: отпускные будут рассчитаны по правилам, действующим на момент начала отпуска.

Как это повлияет на суммы

  • У большинства работников отпускные вырастут, особенно если ранее не учитывались квартальные или годовые премии.
  • Если все выплаты уже входили в расчёт и повышения не было, сумма останется прежней.

