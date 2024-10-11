Пятница, 11 октября, 2024

С 1 сентября в Рязанской области зарегистрировано 317 домашних животных 

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/guvet

С 1 сентября 2024 года, дня, когда в Рязанской области официально началась регистрация домашних животных, зарегистрировано 317 питомцев. Об этом сообщает главное управление ветеринарии региона. 

Животных внесли в реестр, каждое получило специальный паспорт. Процедура много времени не занимает, отмечают ветеринары. Заплатить порядка 250 рублей придётся только за специальный чип. 

— Перед регистрацией ветеринар введет животному под кожу чип. Это быстрая и безопасная процедура, которая приносит питомцу минимум неудобств, — говорится в сообщении.

Собак в Рязанской области регистрировать обязательно, остальных — по желанию хозяев. С помощью вживлённого чипа можно будет отыскать потерявших питомцев. 

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