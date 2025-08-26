С 1 сентября ученики школы №20 будут обучаться в здании на улице Станкозаводской

Здание школы на ул. Энгельса построено в 1956 году. С 2020 по 2024 г.г. здесь были проведены ремонт системы отопления, капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки, отремонтировано ограждение, восстановлено освещение территории.

Летом 2025 года выявлены визуальные дефекты и повреждения на фасаде здания, в связи с чем специализированной организацией было проведено обследование строительных конструкций.

По заключению специалистов, техническое состояние наружных стен боковых частей здания, участка внутренней стены, несущих кирпичных простенков, балок перекрытия подвала оценивается как аварийное. Эксплуатация здания в текущем виде не допускается. Работы по обследованию здания школы № 20 на ул. Энгельса будут продолжены.

В соответствии с этим, с 1 сентября 2025 года обучение учащихся школы № 20 будет организовано в двухсменном режиме в здании МБОУ «Школа №56 «Центр образования» имени А.С. Соколова» в корпусе по адресу ул. Станкозаводская, 18 (бывшее здание школы № 74).

Помещения первого этажа указанного здания на ул. Станкозаводской переоборудованы в столовую для организации горячего питания детей.