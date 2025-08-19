Вторник, 19 августа, 2025
16.6 C
Рязань
Общество

С 1 сентября рязанским студенткам увеличат пособие по беременности и родам

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С 1 сентября 2025 года Отделение СФР по Рязанской области будет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам в повышенном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Размер пособия по беременности и родам для студенток рассчитают по новым правилам, он будет определяться исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который с 1 января 2025 года составляет 17202 руб., вместо ранее применявшегося расчета на основе стипендии.

Средний размер выплаты за 140 дней декрета составит около 80 276 тыс. рублей (для жителей Рязанской области).

Выплату  может получить студентка, обучающаяся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионально образования и научных организациях.

Как оформить пособие по беременности и родам студенткам

  1. Получить больничный лист в женской консультации;
  2. Подать заявление через портал Госуслуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.
  3. Предоставить в ближайшую клиентскую службу документ, подтверждающий факт обучения по очной форме с указанием периода предоставления отпуска по беременности и родам, а также информации о неполучении пособия.

Подать документы можно в течение 6 месяцев после окончания декретного отпуска. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

Выплата перечисляется единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.

