С 1 сентября рязанцы смогут защититься от мошенников с помощью «второй руки»

С 1 сентября у рязанцев появится новый способ защиты от мошенников — сервис «второй руки». Он позволит доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

С помощью этой услуги можно назначить «помощника», который сможет подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счёту или права на самостоятельные операции.

Новая мера направлена на защиту наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также на усиление родительского контроля за переводами подростков. Часто именно дети становятся жертвами мошеннических схем, не понимая последствий.

На подтверждение или отмену операции у помощника будет 12 часов с момента получения уведомления. Инициировать подключение сервиса может только сам владелец счёта. Если он захочет отказаться от услуги, банк обязан отключить её в течение 24 часов. Этот «период охлаждения» поможет избежать отключения сервиса под давлением мошенников.

Механизм будет распространяться на денежные переводы (включая переводы с карт и через Систему быстрых платежей), а также на снятие наличных.