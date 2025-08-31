С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября. Среди них — ужесточение штрафов, рост цен на автомобили и их обслуживание, а также обновленные правила для водителей. Об этом пишет «Газета.ру».

Забыли пропустить? Платите или ходите пешком

С 1 сентября наказание для тех, кто не уступает дорогу машинам экстренных служб с включенными маячками и сиреной, станет гораздо строже. За такое нарушение водитель теперь может получить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или даже лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Аналогичное наказание ждет и тех, кто не пропустит кортежи или автомобили без опознавательных знаков, но с синими и красными мигалками. Речь идет о машинах, на которых передвигаются чиновники и их сопровождение.

Важно помнить: при встрече со спецтранспортом нужно не просто перестроиться, а по возможности съехать на обочину. Обгонять такие машины, двигаться с ними на одной скорости или находиться слишком близко — категорически запрещено.

Госпошлины растут, а цены на авто меняются

С осени в России увеличиваются госпошлины. Теперь за обычные права придется отдать 4 тысячи рублей, а за пластиковое удостоверение нового образца — 6 тысяч. Выдача пластикового СТС обойдется в 4,5 тысячи рублей, а госномера на авто — в 3 тысячи.

Не стоит забывать и о транзитных номерах: бумажный будет стоить 300 рублей, а металлический — 2,4 тысячи.

Что касается цен на автомобили, то здесь ситуация неоднозначная. По прогнозам дилеров, некоторые машины могут подорожать на 1–3% из-за улучшения спроса и сокращения складских запасов. При этом автомобили, ввезенные по параллельному импорту, наоборот, стали дешевле в среднем на 20% с начала года благодаря укрепившемуся рублю.

Опасные диагнозы и новые правила ремонта

Сентябрь принесет изменения и в медицинские требования к водителям. Обновленный список противопоказаний теперь включает некоторые психологические расстройства, включая нарушения аутистического спектра и синдром Аспергера.

По-прежнему под запретом вождение для людей с эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными проблемами со зрением.

Кроме того, меняются правила ремонта и обслуживания автомобилей. Стоимость этих услуг с осени вырастет на 5–9% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с общим ростом цен и увеличением спроса на ремонт. При этом новые правила ремонта теперь позволяют заключать договор через сайт или приложение.

Интересно, что из документа убрали пункт, который обязывал автосервисы бесплатно предоставлять клиенту подменный автомобиль. На практике это правило всё равно не работало.

Каршеринг по-новому и борьба с питбайкерами

Для пользователей каршеринга в Москве с 1 сентября вводится обязательная верификация через Mos ID. Власти города считают, что это поможет бороться с нарушителями ПДД и быстрее находить виновников ДТП.

И еще одно важное изменение касается владельцев питбайков. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос ужесточения наказания для них. Штраф за выезд на дороги общего пользования может составить 30 тысяч рублей.

Чтобы уменьшить количество поддельных товаров, производители автомобильных масел, тормозных жидкостей и антифризов начнут маркировать свою продукцию. Все данные будут передаваться в систему «Честный знак». В будущем продажа немаркированных жидкостей будет запрещена.