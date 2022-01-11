С 1 по 9 января в Рязанской области произошло 33 пожара, погибли трое

За период с 1 по 9 января 2022 года на территории Рязанской области зарегистрирована чрезвычайная ситуация, связанная с ДТП с участием рейсового автобуса в Скопинском районе. В результате ДТП пострадало 27 человек: погибло 5 человек, травмировано 22 человека, в том числе 2 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ликвидировано 33 пожара, из них: 23 техногенных, 10 горение мусора. Погибло 3 человека, травмировано 3 человека. На пожарах эвакуировано 62 человека. Огнем уничтожено и повреждено 22 строения и 1 единица техники.

1 января на пожаре в многоквартирном многоэтажном доме на улице Советской города Касимов в Касимовском районе было эвакуировано 35 человек.

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1 января на пожаре в нежилом здании на улице Гридинского города Шацк в Шацком районе погиб мужчина 1960 года рождения.

2 января на пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Ташенка в Касимовском районе пострадал мужчина 1979 года рождения, госпитализирован. Эвакуировано 27 человек.

3 декабря на пожаре в жилом доме ДНТ «Строитель» в городе Рязани пострадал мужчина 1959 года рождения, госпитализирован.

5 января на пожаре в жилом доме в переулке Губаревой города Касимова в Касимовском районе погибли женщина 1936 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.