С 1 октября стартует прием заявлений на компенсацию за путевки в детские лагеря

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани информирует о начале приема заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в оздоровительные лагеря Рязанской области.

С 1 октября 2025 года стартует прием заявлений на компенсацию стоимости путевок, отдых по которым состоялся в 2025 году, если в период предварительной заявочной кампании не было подано соответствующей заявки.

Заявления на компенсацию принимаются до 15 ноября 2025 года:

в многофункциональных центрах (МФЦ);

в управлении образования по предварительной электронной записи.

Важно отметить, что компенсация выплачивается одному из работающих родителей ребенка, который оплатил путевку в организацию отдыха и оздоровления детей.

Полную информацию о порядке получения услуги и формы заявлений можно найти на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани в разделе «Детский отдых».