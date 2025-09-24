С 1 октября изменится стоимость питания в школах Рязани

С 1 октября 2025 года изменится стоимость питания в школах города Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Стоимость альтернативного платного питания поднимется для учащихся 5-11 классов. Теперь завтраки будут стоить 82,50 рубля (было 74,51 рубль). Цена обедов составит 98 рублей за порцию (было 90,45 рублей).

Таким образом, стоимость завтраков увеличилась на 7,99 руб. или 10,7%. Обеды повысили 7,55 руб. или 8,35%.

Данные изменения необходимы для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.