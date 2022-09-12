С 1 ноября в России заработает зелёный стандарт для многоквартирного жилья

С 1 ноября 2022 года в России начнёт действовать национальный стандарт зелёного строительства зданий ГОСТ Р, который разработали совместно Минстрой и Дом.РФ.

В стандарт включён 81 критерий. Застройщикам нужно соблюсти хотя бы 16 для получения сертификата соответствия, – говорится в Telegram канале ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность.

Выдача сертификатов может стартовать уже этой осенью. Об этом сообщает РБК. В Дом.РФ уточнили, что в ближайшее время начнётся оценка жилья по новым критериям.

Критерии оценки зданий по новому ГОСТ Р:

планировка участка и архитектура;

организация строительства и управление им;

комфорт внутренней среды и её качество;

энергетическая эффективность;

рациональное использование воды;

материалы и ресурсоэффективность;

отходы потребления и производства;

безопасность территории с экологической точки зрения;

эксплуатационная безопасность здания;

инновации устойчивого развития.

Здание, которое оценивается по этим критериям, может набрать максимум 163 балла. Чтобы получить зелёный сертификат, нужно набрать хотя бы 81 балл.

По словам гендиректора Дом.РФ Виталия Мутко, новый ГОСТ Р должен положительно повлиять на качество жизни. Глава Минстроя Ирек Файзуллин убеждён, что новые технологии будут активно внедряться в строительной сфере. С ним согласен и глава Росстандарта Антон Шалаев.

Новые требования к зданиям были утверждены в конце прошлого года. По документу за подписью главы правительства, к зданиям устанавливаются более жесткие требования в вопросах энергетической эффективности.