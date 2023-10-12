С 1 ноября в Рязани повысится стоимость проезда в маршрутках

Администрация Рязани сообщила об увеличении стоимости проезда в маршрутках.

Согласно Федеральному закону №220-ФЗ перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, самостоятельно устанавливают тариф на проезд.

В соответствии с действующим законодательством в управление транспорта коммерческими перевозчиками были направлены уведомления об изменении стоимости проезда:

с 1 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№32М3, 41М2, 42М2, 46М2, 47М2, 49М2, 65М2, 71бМ2 (ИП Евтихина С.И.), 73аМ2 (ООО «Рязаньтрансавто XIII»), 77М2, 77аМ2, 77бМ2, 85М3 (ООО «Рязаньтрансавто II»), 88М2, 90М2, 95М2, 99М2;

с 5 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№30М3, 50М3, 53М2, 68М3, 75М2;

с 10 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№58М2, 66М2, 71М2, 85аМ2 (ООО «РТК Возрождение»).

Стоимость проезда при безналичном и наличном расчете составит 33 рубля.

Перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты регулярных перевозок №№33М2, 62М2, 73бМ2 (ООО «Рязаньтрансавто IV») не направляли уведомления о повышение проезда. Стоимость проезда останется при безналичном и наличном расчете 30 рублей.