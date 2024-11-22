С 1 марта 2025 года не обязательно предъявлять ОСАГО при регистрации авто

МВД России разработало проект изменений в административный регламент при регистрации транспортных средств. Теперь при постановке машины на учет водитель не обязан предъявлять ОСАГО.

Данный проект уже подписан президентом Владимиром Путиным. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Закон также вводит обязанность предоставлять на осмотр автомобиль, документы на который были выданы до 1993 года, в случае если автовладелец хочет восстановить утраченные документы и получить ПТС. Этот же закон разрешит прекращать учет автомобиля сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь десятидневного срока.