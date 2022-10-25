С 1 марта 2023 года водителей в России будут проверять на алкоголь по новым правилам

Правительство РФ утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Документ появился на портале правовой информации.

Замеры можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых или с видеофиксацией. Об этом пишет РИА Новости.

Основания для проверки:

запах алкоголя изо рта,

нарушение речи,

неустойчивость тела,

резкое изменение цвета кожи лица,

несоответствующее обстановке поведение.

При показаниях прибора свыше 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха и отказе водителя признать результаты он будет доставлен в медицинское учреждение.

Также водителя доставят в медучреждение, если водитель отказывается от освидетельствования или не согласен с результатом. Так же поступят и в случае, если прибор не покажет превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление вступит в силу с 1 марта следующего года на 6 лет.

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