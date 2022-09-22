С 1 января 2023 года в России планируют ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Со следующего года в России должно появиться универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

Пособие объединит действующие меры соцзащиты, включая выплаты по рождению или усыновлению детей и до достижения ими 3 лет, а также на детей 3-7 лет и 8-17 лет.

Пособие назначат и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия нужно подать одно заявление через портал гоуслуг, лично через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

Мера поддержки затронет семьи, где воспитывается порядка 10 миллионов детей.

Как отмечается, Фонд пенсионного и социального страхования со следующего года объединит функции двух действующих фондов. Предоставлять социальные выплаты россиянам будут за счёт его средств.