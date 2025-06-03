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Фото: администрация Рязани
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С 1 июня в Рязани запущен автобус №25 до Орехового озера

Алексей Самохин

Жители и гости Рязани получили удобный способ добраться до одного из популярных мест отдыха — Орехового озера. С 1 июня начал работу муниципальный автобус №25, следующий от площади Свободы.

Маршрут автобуса проходит по улицам Свободы и Рыбацкой, проезду Речников, а также Окскому шоссе через остановку «Речной вокзал».

Транспорт курсирует ежедневно по следующему расписанию:

От площади Свободы, начиная с 09:01 через каждые 33 минуты до 21:11.

От Орехового озера, начиная с 09:21 с таким же интервалом до 21:29.

С 1 июня в Рязани запущен автобус №25 до Орехового озера Маршрут автобуса проходит по улицам Свободы и Рыбацкой, проезду Речников, а также Окскому шоссе через остановку «Речной вокзал».

Маршрут будет действовать до 31 августа, обеспечивая горожанам доступ к водоему на весь летний период.

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