С 1 июня семьи с детьми в Рязанской области начали получать увеличенные выплаты

С 1 июня размеры отдельных ежемесячных выплат семьям с детьми изменились. Это произошло благодаря увеличению размера прожиточного минимума для детей в регионе, – сообщает правительство Рязанской области.

Размер выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребёнка вырос на 10% и составил 12 469 рублей. Размер пособий на ребёнка от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет составляет 6234,5 рублей, 9351,75 рублей или 12 469 рублей в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Прожиточный минимум был увеличен по поручению президента Владимира Путина, – напомнили в Минтруде Рязанской области.