С 1 июня российских водителей ждут важные изменения

С 1 июня 2024 года для автомобилистов вступают в силу новые правила и требования. Они направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение ситуации на дорогах.

Во-первых, будет запрещено использование зимних шин в летний период. Это позволит снизить риск ДТП, связанных с плохим сцеплением шин с дорогой.

Во-вторых, изменятся требования к получению водительского удостоверения и открытию отдельных категорий. Например, для получения категории D (автобус) необходим опыт вождения легковой или грузовой машины.

В-третьих, становится обязательным технический осмотр для автомобилей старше четырёх лет, которые регистрируются в ГАИ, меняют владельца или конструкцию. Это позволит выявить и устранить возможные технические неисправности, которые могут привести к ДТП.

С 1 июня 2024 года вводится ряд новых штрафов и ограничений для автомобилистов. Водителей начнут штрафовать за использование шипованной резины в летний период. Сумма штрафа составит 500 рублей, но водителей будут отпускать с предупреждением.

Также иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать только год. В течение этого времени необходимо получить российское удостоверение, иначе придётся заплатить 15 тысяч рублей.

Лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде запретят сдавать экзамен в течение года. Это поможет предотвратить повторное нарушение правил дорожного движения.

Ужесточаются правила открытия категорий. Например, категорию D (автобус) нельзя получить, если нет опыта за рулём легковой или грузовой машины, сообщает «Мотор».