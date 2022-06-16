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Четверг, 16 июня, 2022

С 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в России в пределах 6,5%

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Татьяна Проводина

С 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в России в пределах 6,5%

В зависимости от региона рост составит от 3,2 до 6,5%, – пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Расценки изменятся согласно распоряжению правительства РФ от 30 октября 2021 года, – уточнили в ФАС.

Меньше всего тарифы увеличатся в Республике Марий Эл — на 3,2%. Больше всего ЖКУ подорожают в Крыму и Татарстане — 6,2%.

Допустимое повышение рассчитывается из прогноза среднегодового увеличения цен. В каждом регионе предельные индексы повышения устанавливает правительство.

Коммунальные услуги дорожают один раз в год — 1 июля. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов напомнил, что рост тарифов не может быть выше уровня инфляции.

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