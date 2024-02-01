Четверг, 1 февраля, 2024
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С 1 февраля рязанцы будут получать пособие по беременности и больничные в новом размере

7info
Изображение Paolinio с сайта Pixabay
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С 1 февраля 2024 года увеличились максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Теперь максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составляет 565 562 рубля, а максимальный размер выплат по больничным листам — 122 808 рублей в месяц.

Для расчета данных пособий необходимо определить среднедневной заработок, который рассчитывается за 2 календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка женщины, а пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника (от 60% до 100% среднего заработка).

Дополнительную информацию можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 03 01 (звонок бесплатный).

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