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С 1 декабря вводится новый штраф для водителей

7info
Image by Dragana_Gordic on Freepik
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С 1 декабря в России начинает действовать новый штраф: водителей начнут наказывать на 500 рублей за использование несезонной резины. Подробности агентству «Прайм» рассказал адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов.

Требования к автомобильным шинам уточняется постановлением правительства РФ, вступившим в силу 1 сентября. Основное новшество — использование шин по сезону.

Автомобиль запрещено эксплуатировать, если в летний сезон на нём установлена резина с шипами, а зимой используются летние шины.

При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, уточнил эксперт. А летом можно использовать популярные в последнее время шины-«липучки». Запрещается только шипованная резина.

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