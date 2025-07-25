С 1 августа выплаты по ОСАГО можно будет оформить онлайн — автоэксперт

С 1 августа 2025 года водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО. Теперь страховые компании будут обязаны принимать заявления в электронном виде и отвечать на них в установленные законом сроки. Об этом сообщил редактор сетевого издания Quto Максим Ракитин в беседе с «Лентой.ру».

«Это главное изменение — страховые больше не смогут тянуть время, ссылаясь на отсутствие бумажных заявлений. Они обязаны реагировать на электронное обращение в срок», — объяснил Ракитин.

Кроме того, с 1 августа в России также повысят утилизационный сбор на грузовики. По словам эксперта, это больше затронет бизнес, чем обычных граждан.

Ранее в июле максимальная сумма возмещения по ОСАГО без участия полиции была увеличена до 200 тысяч рублей. Новые правила действуют при наличии фотофиксации повреждений и даже в случае разногласий между участниками ДТП.