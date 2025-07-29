С 1 августа увеличится пенсия у работающих рязанских пенсионеров

Отделение Социального фонда России по Рязанской области с 1 августа проведёт ежегодный беззаявительный перерасчёт страховых пенсий 82,3 тыс. пенсионеров, работавших в 2024 году. Перерасчёт коснётся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.

Кроме того, перерасчёт будет выполнен и для получателей пенсий по случаю потери кормильца — в случае, если на индивидуальный лицевой счёт поступили страховые взносы, ранее не учтённые при назначении пенсии.

В отличие от стандартной индексации, когда пенсия увеличивается на фиксированный процент, августовский перерасчёт зависит от уровня заработка пенсионера: чем выше зарплата, тем больше прибавка. Максимальное увеличение может составить до трёх пенсионных коэффициентов.

Дополнительные повышения пенсии с 1 августа

С августа будет также увеличен размер ежемесячных выплат по пенсионным накоплениям:

Срочная пенсионная выплата — увеличится на 11,32% ;



— увеличится на ; Накопительная пенсия — вырастет на 10,97%.



Повышение производится на основании результатов инвестирования средств пенсионных накоплений за 2024 год.

Дополнительно Отделение СФР проведёт перерасчёт и доплату к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Размер этих выплат также скорректирован по результатам инвестиционной доходности.

Августовский перерасчёт производится автоматически. Пенсионерам не требуется подавать заявление или обращаться в отделение фонда. Все начисления будут перечислены в августе по стандартному графику.