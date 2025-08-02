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Новости России

С 1 августа накопительная пенсия в России увеличится почти на 11%

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С 1 августа 2025 года в России произойдёт индексация накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Об этом, ссылаясь на данные Соцфонда РФ, пишет РИА Новости.

По данным агентства, накопительная пенсия увеличится на 10,98%, срочные пенсионные выплаты повысятся на 11,32%.

«В прошлом году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений. Это позволило провести индексацию. Процент повышения в этом году выше, чем в прошлом», — говорится в сообщении фонда.

В 2024 году накопительная пенсия индексировалась на 7%, срочные выплаты — на 6,92%.

Никаких заявлений подавать не нужно — перерасчёт будет произведён автоматически.

Средний размер накопительной пенсии в России на сегодняшний день — 1,4 тысяч рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 2,6 тысяч рублей в месяц.

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