РЖД подвели итоги работы пассажирского комплекса в 2023 году

В четверг, 14 декабря в центральном офисе ОАО РЖД в Москве прошёл брифинг для прессы. Перед журналистами, приехавшими из всех регионов России, выступили руководители, курирующие пассажирский комплекс компании.

В течение двух часов на вопросы журналистов отвечал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

— Транспортная мобильность городов стала абсолютно другой, — подчеркнул Иван Колесников. — В 2023 году максимальный прирост отправления пассажиров по регионам дальнего следования и пригородного сообщения увеличился на 20%.

За год прошло глобальное обновление подвижного состава в регионах. В 17 городах России запущен проект «Городская электричка».

РЖД активно внедряет IT — сервисы. Во многих поездах доступен портал travel.rzd.ru. 3 из 4-х билетов в поезда покупаются онлайн и через мобильные приложения, внедрён интеллектуальный чат-бот, запущено автоинформирование пассажиров о чрезвычайных ситуациях, об отменах поездов, о появившихся свободных местах.

— Российские железные дороги уделяют большое внимание цифровизации. В 2024 году мы попробуем технологию биометрической идентификации на поездах «Сапсан» по направлению Москва — Санкт-Петербург. В случае успеха она будет внедрена и тиражирована, — резюмировал Колесников.