РЖД подвели итоги работы пассажирского комплекса в 2023 году

В четверг, 14 декабря в центральном офисе ОАО РЖД в Москве прошёл брифинг для прессы. Перед журналистами, приехавшими из всех регионов России, выступили руководители, курирующие пассажирский комплекс компании.
В течение двух часов на вопросы журналистов отвечал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.
За год прошло глобальное обновление подвижного состава в регионах. В 17 городах России запущен проект «Городская электричка».
РЖД активно внедряет IT — сервисы. Во многих поездах доступен портал travel.rzd.ru. 3 из 4-х билетов в поезда покупаются онлайн и через мобильные приложения, внедрён интеллектуальный чат-бот, запущено автоинформирование пассажиров о чрезвычайных ситуациях, об отменах поездов, о появившихся свободных местах.