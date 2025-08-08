Рыбопромышленник Игорь Кан умер на Камчатке при пилотировании вертолёта

Пилот вертолёта, экстренно приземливший воздушное судно на Камчатке и вскоре скончавшийся, оказался местным рыбопромышленником и миллионером Игорем Каном. Об этом сообщает «Газета.ru».

Бизнесмен вместе со знакомыми отправился полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. По пути ему стало плохо, однако он смог посадить вертолёт на склоне вулкана Крашенинникова.

«Пассажиры не пострадали. Шестеро туристов эвакуированы с вулкана», — говорится в публикации.

Эвакуированных доставили в Петропавловск-Камчатский. По факту произошедшего транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку.

О происшествии стало известно утром 8 августа. По информации Telegram-канала SHOT, у пилота во время полёта произошёл сердечный приступ. После посадки он сообщил о своём состоянии, но вскоре самочувствие мужчины резко ухудшилось. Спасти его не удалось.

По словам близких, Игорь Кан систематически проходил медицинские обследования и не жаловался на здоровье. Он проживал в посёлке Зелёный, занимался индивидуальным рыболовством и регулярно выполнял туристические рейсы на своём личном вертолёте. Стоимость такой экскурсии оценивалась примерно в полмиллиона рублей.