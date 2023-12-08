Пятница, 8 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

«Рыбновскому стрелку» Глебову на 72 часа продлили срок задержания

7info7
spot_img

«Рыбновскому стрелку» Александру Глебову на 72 часа продлили срок содержания под стражей. Такое решение принял Советский райсуд в пятницу, 8 декабря.

Следственное управление СК РФ по Рязанской области сообщает: принято решение о необходимости продлении срока задержания для предоставления стороне защиты времени для сбора дополнительных материалов. По истечении данного срока суд продолжит рассмотрение ходатайства следствия.

Напомним, 6 декабря в рыбновской деревне Высокое подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов. В результате стрельбы один из полицейских был смертельно ранен.

Ранее на заседании прокурор заявил, что за совершённые тяжкие преступления и попытку скрыться с места преступления Глебову грозит пожизненное заключение.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах