«Рыбновскому стрелку» Глебову на 72 часа продлили срок задержания

«Рыбновскому стрелку» Александру Глебову на 72 часа продлили срок содержания под стражей. Такое решение принял Советский райсуд в пятницу, 8 декабря.

Следственное управление СК РФ по Рязанской области сообщает: принято решение о необходимости продлении срока задержания для предоставления стороне защиты времени для сбора дополнительных материалов. По истечении данного срока суд продолжит рассмотрение ходатайства следствия.

Напомним, 6 декабря в рыбновской деревне Высокое подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов. В результате стрельбы один из полицейских был смертельно ранен.

Ранее на заседании прокурор заявил, что за совершённые тяжкие преступления и попытку скрыться с места преступления Глебову грозит пожизненное заключение.