Рыбновский краеведческий музей открылся после переоснащения

Состоялось открытие Рыбновского районного краеведческого музея после его переоснащения в рамках национального проекта «Культура».

В музей приобрели оборудование для осуществления выставочной деятельности и хранения предметов музейного фонда, интерактивные стенды. Также там установили новые стеллажи, архивные шкафы, музейные витрины и современную технику.

Это позволит не только более широко представить гостям музейные фонды, но и без ущерба для ценных экспонатов проводить познавательные мероприятия для учащихся, взрослых жителей и гостей Рыбновского района, пишет сайт правительства Рязанской области.