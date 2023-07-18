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Рыбновский краеведческий музей открылся после переоснащения

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Состоялось открытие Рыбновского районного краеведческого музея после его переоснащения в рамках национального проекта «Культура».

В музей приобрели оборудование для осуществления выставочной деятельности и хранения предметов музейного фонда, интерактивные стенды. Также там установили новые стеллажи, архивные шкафы, музейные витрины и современную технику.

Это позволит не только более широко представить гостям музейные фонды, но и без ущерба для ценных экспонатов проводить познавательные мероприятия для учащихся, взрослых жителей и гостей Рыбновского района, пишет сайт правительства Рязанской области.

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