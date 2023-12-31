Рыбновских медиков поздравили с Новым годом

31 декабря заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков и сотрудники администрации города Рыбное поздравили медработников отделения скорой помощи Рыбновской районной больницы и приемного покоя больницы «РЖД-Медицина Рязань» и вручили им подарки. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной Думы:

«Хочется вновь и вновь говорить вам, дорогие медики, огромное спасибо за ту работу, что вы делаете. Сегодня, в новогоднюю ночь, вы находитесь по долгу службы на дежурстве. Желаю, чтобы вы спокойно встретили Новый год. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям»

Наталья Тимофеева, диспетчер отделения скорой помощи Рыбновской районной больницы:

«Спасибо за поздравление, очень неожиданно и приятно. Все бригады сейчас находятся на вызовах, причем на сложных экстренных.

Хочется всем пожелать беречь себя, свое здоровье. Не переедайте, контролируйте хронические заболевания, избегайте ситуаций, ведущих к травматизму. Желаю встретить Новый год счастливо и радостно!»

Яна Петрова, врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина Рязань»:

«Такое поздравление и подарки за несколько часов до Нового года подняли настроение всем дежурящим сотрудникам нашей больницы. Мы с утра принимаем больных и стоим на страже здоровья наших жителей. Всем желаем здоровья, берегите себя, не болейте!»

Новогодние подарки вручили также сотрудникам отделения паллиативной медпомощи села Пощупово.