Рыбака с простреленной головой обнаружили в Ленинградской области

В Ленинградской области правоохранители проводят проверку по факту гибели рыболова на Новоладожском канале, сообщает телеграм-канал «Петербургская полиция».

Мужчину в бессознательном состоянии обнаружили у дома № 1 по улице Песоченской в городе Новая Ладога вечером 3 сентября. По дороге в больнице 61-летний рыбак, получивший огнестрельное ранение головы, скончался в машине скорой помощи.

Прибывшие на место полицейские обнаружили повреждённую лодку погибшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.