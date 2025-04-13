«Рыба не молчит»: мужчина разбил машину ради удочки в Дядькове

В Рязанской области мужчина подозревается в краже со взломом. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 38-летний житель поселка Дядьково и сообщил, что, выйдя из дома на улицу, заметил на припаркованном у ограды автомобиле следы взлома. Кто-то разбил заднее стекло, а из салона пропала удочка, которая хранилась на заднем сидении.

Сотрудники полиции опросили местных жителей и нашли людей, которые видели пару часов назад на улице мужчину с удочкой. Они указали, что видели 61-летнего местного жителя.

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Полицейские разыскали этого жителя поселка и обнаружили у него дома пропавшую удочку. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, мужчина, проходя мимо машины односельчанина, случайно заметил в салоне удочку. Эта снасть так ему понравилась, что он решил похитить ее. Взяв с обочины камень, злоумышленник разбил окно салона и через образовавшийся проем забрал удочку. Добычу житель поселка отнес домой, где ее и нашли полицейские.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.