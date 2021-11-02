Рязанский журналист прорвался через пост охраны ТЦ «Круиз» без предъявления QR-кода

Рязанский журналист Александр Бредихин смог пройти в ТЦ «Круиз» без предъявления QR-кода и паспорта. Видео опубликовал паблик «Новости Рязани ВКонтакте».

Судя по ролику, на входе в торговый центр сотрудница попросила мужчина предъявить документы. Однако он прошёл мимо со словами «не имеете права, это нарушение Конституции».

Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Напомним, в Рязанской области до 15 ноября в ряд учреждений можно попасть только при предъявлении QR-кода или медицинских справок, подтверждающих перенесённую болезнь и прохождение вакцинации. Ограничение распространяется в том числе и на вход в торговые центры.