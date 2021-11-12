Рязанский врач рассказал, почему нельзя лечить антибиотиками пневмонию, вызванную коронавирусом

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, почему нельзя лечить антибиотиками пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Разъяснение он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

По словам Карпунина, обычная пневмония возникает из-за появления в лёгких жидкости, в которой размножаются бактерии. В такой ситуации пациенту назначают антибиотики, чтобы остановить воспаление. Но при заражении COVID-19 возникает абсолютно другая картина.

Антибиотики бессильны, когда дыхательные пути поражает коронавирус. Он «нападает» на альвеолы — лёгочные пузырьки, поражает не очагами, а целиком, распространяясь сразу на оба легких, — рассказывает медик.

На снимке это выглядит так, как будто лёгкие затянуты дымкой. Чтобы очистить их, необходимо победить сам вирус.

Андрей Карпунин предостерёг рязанцев от самостоятельного назначения антибиотиков при заражении коронавирусной инфекцией.