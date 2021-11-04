Рязанский музыкальный театр присоединился к «Ночи искусств»

4 ноября в Рязанском музыкальном театре состоялась концертная программа «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие было приурочено к Дню народного единства и всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2021», которая в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет».

Концерт открылся песней «Да здравствует Россия» композитора. А.Гречанинова на стихи К. Бальмонта в исполнении хора Рязанского музыкального театра. В праздничной программе прозвучали весёлые и лирические, грустные и патриотические композиции, воспевающие любовь к родной земле и прославляющие подвиг защитников отечества. Солисты Наталья Нелюбина, Юлия Бычкова, Алёна Силивестрова, Сергей Гайдей, Владимир Лютиков, Алексей Исаев, Алла Антонова, Марина и Сергей Головкины подарили рязанцам песни Д. Тухманова, А. Пахмутовой, Р. Паулса, К. Брейтбурга, И. Дунаевского и других.

Балетная группа Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е.Г. Попова показала яркие танцевальные номера «Секиринская кадриль», «Плясовая» и «Куманёк».

В финале концертной программы солистка Рязанского музыкального театра Ирина Маненкова исполнила песню Ю.Саульского на стихи Л.Завальных «Счастья тебе, Земля!».

На этом программа всероссийской акции «Ночь искусств» в Рязанском музыкальном театре не закончилась. В 18.00 на сайте театра и в группах в социальных сетях начнётся трансляция концертной программы «Приглашение в мир мюзикла». Вас ждут известные арии и дуэты из мюзиклов «Моцарт», «Кошки», «Чикаго», «Моя прекрасная леди», «Кабаре», «Граф Монте Кристо» и других в исполнении артистов Рязанского музыкального театра.



Фото Рязанского музыкального театра