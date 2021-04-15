Рязанский Минздрав ответил на пост об огромной очереди в поликлинику №7

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Минздрав Рязанской области прокомментировал появившийся в соцсети ВКонтакте пост об огромной очереди к поликлинике №7 в Рязани.

В сообщении говорится, что к посту прикреплена фотография, сделанная два года назад в другое время года. Сейчас 95% пациентов поликлиники записываются к врачам через сайт Госуслуг.

– Благодаря этому очередей в поликлинике во время выкладки талонов практически нет, – говорится в сообщении.

Записаться на приём к специалистам можно через инфомат, в кабинете врача или позвонив в регистратуру. Талоны к врачам-педиатрам выкладываются по средам, к врачам-специалистам по четвергам с 14:00 до 15:00. За неделю выдают 2,5 тысячи талонов к педиатрам, 1,5 тысячи к специалистам.

– Работа портала Госуслуги не зависит от выкладки талонов для пациентов в поликлинике, – отметили в Минздраве.

Пациенты с острой патологией, дети-инвалиды и дети из многодетных семей обслуживаются без талонов в день обращения, талоны на повторный приём выдаются в кабинете врача.