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Пятница, 16 апреля, 2021
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Рязанский Минздрав ответил на пост об огромной очереди в поликлинику №7

7info
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Минздрав Рязанской области прокомментировал появившийся в соцсети ВКонтакте пост об огромной очереди к поликлинике №7 в Рязани. 

В сообщении говорится, что к посту прикреплена фотография, сделанная два года назад в другое время года. Сейчас 95% пациентов поликлиники записываются к врачам через сайт Госуслуг. 

– Благодаря этому очередей в поликлинике во время выкладки талонов практически нет, – говорится в сообщении. 

Записаться на приём к специалистам можно через инфомат, в кабинете врача или позвонив в регистратуру. Талоны к врачам-педиатрам выкладываются по средам, к врачам-специалистам по четвергам с 14:00 до 15:00. За неделю выдают 2,5 тысячи талонов к педиатрам, 1,5 тысячи к специалистам. 

– Работа портала Госуслуги не зависит от выкладки талонов для пациентов в поликлинике, – отметили в Минздраве.

Пациенты с острой патологией, дети-инвалиды и дети из многодетных семей обслуживаются без талонов в день обращения, талоны на повторный приём выдаются в кабинете врача.

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