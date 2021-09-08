Рязанский Минобр рекомендовал 18 сентября отказаться от школьных уроков

Рязанским школам, которые работают по шестидневной учебной системе, рекомендовано провести в субботу, 18 сентября, внеклассные и внешкольные мероприятия. Об этом сообщили в региональном Минобре.

В пятницу, 17 сентября, режим работы будут определять непосредственно в учебных заведениях. Переходить на дистанционное обучение не планируется.

Напомним, 17–19 сентября пройдут выборы в Госдуму. Традиционно многие участки располагаются в школах. Раньше голосовали по воскресеньям, теперь же очное голосование проводят в течение трёх дней.