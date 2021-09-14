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Вторник, 14 сентября, 2021
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Рязанский маршрут №62 продлят до Олимпийского городка

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Рязанский маршрут №62 продлят до Олимпийского городка

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В Рязани продлять маршруты регулярных перевозок №62М2 и №62аМ2, сообщает пресс-служба мэрии.

Маршруты начнут ходить до Олимпийского городка. Автобусы будут ездить через улицу Кальную, Касимовское шоссе, улицы Тимуровцев, Зубковой. От  Олимпийского городка они будут проезжать через улицы Тимакова, Новосёлов и Тимуровцев. Для посадки пассажиров организуют новые остановки – около дома №5 корп. 5 по улице Тимуровцев и в районе дома №5 по улице Новосёлов.

В связи с изменениями количество автобусов на маршрутах увеличат на 5 единиц.

Таким образом, район будут обслуживать дополнительные маршруты, на которых жители смогут без пересадки доехать до района Горрощи, — отметили в администрации.

Изменения вступят в силу 16 сентября.

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