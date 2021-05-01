Рязанский маршрут №17 обслуживают уже 28 автобусов

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С 30 апреля в Рязани на маршруте №17 работают 28 автобусов, сообщила пресс-служба городской администрации.

С пятницы начали работу 18 новых машин среднего класса, купленных в лизинг. Планируется, что с 5 мая на маршрут будут выпущены ещё 2 автобуса.

Всего на одном из самых востребованных маршрутов Рязани, таким образом, будет работать 30 машин – 20-ю среднего и 10-ю большого классов.

В мэрии сообщили, что для работы необходимы водители. Желающие трудоустроиться могут звонить по телефону: 95-23-81.