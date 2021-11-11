Рязанский кардиодиспансер получил новый УЗИ-аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Более 150 человек прошли обследование на новом ультразвуковом комплексе в поликлинике Рязанского кардиодиспансера. ⁣Современный УЗИ-аппарат получен на прошлой неделе в рамках укрепления материально-технической базы первичного звена.⁣

Новый аппарат универсален, обеспечивает детальное обследование, очень удобен в обращении. Прибор отличается простотой режимов при отличном качестве изображения, что позволяет диагностировать патологии на ранних стадиях.

Аппарат используется для скринингового обследования при проведении диспансеризации и профосмотров. Особо важное значение имеет наличие в оборудовании дополнительных функций.