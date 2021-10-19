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Вторник, 19 октября, 2021
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Рязанский губернатор примет участие в переписи населения через Госуслуги

7info7

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов примет участие в переписи населения в цифровом формате через сайт Госуслуг. Об этом он сообщил на заседании правительства 19 октября.

По мнению главы региона, это самый удобный и наиболее приемлемый способ участия в переписи населения в период пандемии. Чтобы воспользоваться им, необходимо пройти онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru.

Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и, не откладывая, заполнить данные в рамках Всероссийской переписи, – сказал Любимов. – Это беспрецедентное событие по своему значению. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ, экономического прогнозирования. Опираясь на данные переписи населения, в дальнейшем государство сможет принимать более эффективные решения по развитию регионов и страны в целом.

Напомним, что существуют и другие способы участия в переписи населения. В регионе организована работа более 340 переписных участков, в том числе на базе МФЦ. Кроме того, обход жилых помещений проводят переписчики. Всего их в регионе 2021.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.

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