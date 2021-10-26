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Вторник, 26 октября, 2021
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Рязанский цирк перенёс представления с нерабочей недели

7info

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Представления, назначенные в Рязанском цирке на период с 30 октября по 7 ноября переносятся. Об этом сообщила группа цирка ВКонтакте.

Основание для переноса — приказ Министерства культуры РФ от 26 октября 2021 года № 1737.

Ранее приобретенные билеты будут действительны. Деньги за билеты на перенесённые представления возвращать не будут.

Представление 30 октября в 13.00 переносится на 13 ноября (сб) в 13.00, 30 октября в 17.00 — на 12 ноября (пт) в 18.00, 31 октября переносится на 14 ноября (вс) в 13.00.

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