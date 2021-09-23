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Четверг, 23 сентября, 2021
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Рязанские спортсмены завоевали 12 золотых медалей на всероссийских соревнованиях по рафтингу

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Рязанские спортсмены завоевали 12 золотых медалей на всероссийских соревнованиях по рафтингу

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Рязанские спортсмены завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовые медали на первенстве России по рафтингу среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщает региональное правительство.

Соревнования проходили с 16 по 19 сентября в посёлке Лосево Ленинградской области в дисциплинах спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка и многоборье. От Рязанской области в них приняли участие воспитанники областной федерации гребного слалома и рафтинга под руководством Алексея Якунина.

Мужская команда «Спорттур» в классе R4 (четырёхместный рафт) заняла 2 место в параллельном спринте. Женская команда «Новая волна» в том же классе завоевала 1 золотую и 4 серебряных медали в разных дисциплинах. В классе R6 (шестиместный рафт) мужчины взяли 1 золотую и 2 бронзовые медали, а девушки 5 золотых медалей.

По итогам соревнований женская команда «Ансельма» в классе R6 завоевали 3 золотых и 2 серебряных медали. У женской команды «Новая волна» в R6 – 2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая награды. «Ансельма» в классе R4 получила 5 серебряных медалей.

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