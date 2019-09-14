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В Рязани Санкт-Петербургский театр показал остро-социальный спектакль «Биография»

В субботу, 14 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» прошел спектакль «Биография» Санкт-Петербургского театра «Karlsson Haus», по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».

В спектакле поднимается вечный вопрос, ответить на который каждый должен себе сам. Кто мы в этой жизни? Пустое место? Или личность? Сюжет детской сказки лег в основу сложного, остро-социального спектакля. Стереотипы в обществе,которые объединяют всех в серую массу, упрёки, что ты не такой как все, внутренняя борьба с самим собой, непринятие себя, долгие поиски истины, а в итоге полное освобождение — все это находит отражение в постановке Алексея Лелявского.

Спектакль заставляет зрителей задуматься. Общество не должно решать судьбу отдельного человека.
В эмоциональном накале перемешались куклы и люди. Между фразами из «Гадкого утенка» врываются строки стихотворений Александра Введенского, Константина Бальмонта, Николая Олейникова.

Музыкальное оформление спектакля подобрано очень точно. Оно полностью дополняет действия, происходящие на сцене. А живой звук еще больше погружает зрителей в психологическое, эмоциональное состояние главного героя.

Испытав столько бед и горя, в конечном итоге гадкий утенок превращается в красивого белого лебедя. Нет, о таком счастье он и не мечтал, а зря!

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