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Рязанцы увидели самую печальную историю любви в исполнении сахалинских актёров

В воскресенье, 15 сентября, рязанцы увидели самую печальную историю любви в исполнении актёров Сахалинского театра кукол. Спектакль «Ромео и Джульетта» поставила заслуженный работник культуры РФ Антонина Добролюбова.

Актёры предложили рязанцам взглянуть с другой стороны на историю о веронских любовниках. Спектакль в жанре «фантасмагория», как его определил сам коллектив, позволяет взглянуть на происходящее со стороны. Постановка выходит за рамки взаимоотношений мужчины и женщины.

Отметим, что спектакль прошёл в рамках фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», который проходит в городе с 14 по 18 сентября.

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